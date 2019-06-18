У Хмельницькій області туристичний автобус сполученням Неаполь-Херсон зіткнулася з вантажівкою. Внаслідок ДТП загинув чоловік.

У Хмельницькій області автобус міжнародного сполучення Неаполь-Херсон зіткнувся з вантажівкою.

– Автобус вдарився у задню частину причепа, внаслідок чого з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом, – розповіли у ГУНП у Хмельницькій області.

Внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області. Ще три жінки 1955, 1956 і 1957 років народження госпіталізовані до реанімації.

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Всього в автобусі перебувало 26 пасажирів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.









Смертельна ДТП на Хмельниччині: туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області пасажирський автобус з’їхав в кювет та перекинувся на бокову частину.