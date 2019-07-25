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У Болгарії розбився автомобіль з українськими туристами

У Болгарії автомобіль з українськими туристами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка.

У Болгарії розбився автомобіль з українськими туристами

У Болгарії на трасі Бургас-Варна автомобіль Mazda, в якому їхали четверо українців, під час обгону автобуса виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Audi.

Внаслідок ДТП загинула українка, ще троє наших співвітчизників опинилися в лікарні.

Читайте: Смертельна ДТП на Хмельниччині: туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою

Загибла і постраждалі – жителі села Гора, що в Бориспільському районі Київської області.

Нагадаємо, 24 липня на залізничному переїзді у Чехії потрапив у ДТП автобус із заробітчанами. Загинула жінка.

Джерело: pik.bg

Фото: pik.bg

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