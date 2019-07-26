В аквапарку у штаті Північна Кароліна (США) чоловік підхопив рідкісного паразита, який пожирає мозок.

В аквапарку у штаті Північна Кароліна (США) 59-річний чоловік підхопив рідкісного паразита під час купання і згодом помер.

Паразит, який пожирає мозок, потрапив до організму чоловіка через ніс. За словами директора Департаменту охорони здоров’я округу Камберленд Дуейн Холдер, амеба Неглерія Фоулера небезпечна саме у таких випадках.

Медики радять використовувати затиски для носа під час дайвінгу, стрибків та різкого занурення у воду.

Читайте: У Болгарії розбився автомобіль з українськими туристами

Паразит не несе небезпеку для життя людини, якщо його проковтнути.

До слова, у США 16 службовців Корпусу морської піхоти заарештували через підозру у торгівлі людьми.