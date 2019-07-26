У США взяли під варту 16 службовців Корпусу морської піхоти за торгівлю людьми та причетність до незаконного обігу наркотиків.

У США за ґратами опинилися 16 службовців Корпусу морської піхоти за підозрою в торгівлі людьми та причетність до незаконного обігу наркотиків.

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Арешти були проведені в Кемп-Пендлтоні, штат Каліфорнія, за результатами попереднього розслідування. Слідство триває.

Раніше Факти ICTV писали, що співробітники Федеральної поліції Австралії вилучили в Мельбурні вантаж з рекордною кількістю наркотиків.