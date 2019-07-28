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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП у Рівному: Mercedes протаранив електроопору

У Рівному Mercedes-Benz 308 протаранив електроопору. Внаслідок події загинув пасажир.

Смертельна ДТП у Рівному: Mercedes протаранив електроопору

У Рівному 23-річний не впорався з керуванням виїхав за межі проїзної частини, де протаранив електроопору.

Внаслідок ДТП 33-річний чоловік, який перебував на передньому пасажирському сидінні, від отриманих травм загинув на місці.

Читайте: Смертельна ДТП на Хмельниччині: туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою

Ще троє пасажирів, які знаходилися у вантажному відділенні мікроавтобуса, травмувалися.

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Смертельна ДТП у Рівному: Mercedes протаранив електроопору / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на залізничному переїзді у Чехії потрапив у ДТП автобус із заробітчанами. Загинула жінка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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