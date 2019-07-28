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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в Нью-Йорку: чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику

У Нью-Йорку чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику. Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще одинадцять постраждали.

Стрілянина в Нью-Йорку: чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику

Внаслідок стрілянини в районі Бруклін у Нью-Йорку (США) загинула одна людина, ще одинадцять постраждали.

Трагедія сталася на вуличному святі.

Читайте: Нічна стрілянина у Києві: чоловік відкрив вогонь у натовп

У цей час поліція веде пошуки нападника. Детективи вже виявили кинуту ним зброю.

Згідно з даними ЗМІ, стрілянина сталася на дитячому майданчику.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Кісмайо (Сомалі) терористи захопили готель і підірвали бомбу біля його входу.

Джерело: New York Post

Фото: Dreamstime

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