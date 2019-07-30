У Закарпатській області внаслідок ДТП загинув водій вантажівки, яка впала у річку.
Смертельна аварія сталася вночі, о 01.08, в селі Лопушне Міжгірського району Закарпаття.
Поліцейські на місці ДТП встановили, що 32-річний місцевий мешканець, рухаючись на вантажному автомобілі лісовою дорогою, не впорався з керуванням та перекинувся в річку.
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На жаль, чоловік помер на місці.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, у червні у Закарпатській області лісовоз впав з гори в річку. Тоді загинули п’ятеро людей.
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