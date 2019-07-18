Голова Рокитнівської райдержадміністрації на Рівненщині вимагав у підприємця $300 тис. хабара за надання права на оренду землі.

Перший заступник голови ДБР Ольга Варченко повідомила, що голову Рокитнівської РДА на Рівненщині затримано під час отримання хабара у розмірі $100 тис.

Чиновник незаконно надав в оренду 486 га землі своєму підприємству.

Земля належала до незатребуваних земельних паїв Сновидовицької та Біловезької сільрад.

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За словами Варченка, чиновник обдурив підприємця, переконавши його, що отримати право на оренду землі він може, лише сплативши йому $300 тис.

Підприємець встиг віддати чиновнику $110 тис.

Під час отримання другого траншу хабара в розмірі $100 тис поліцейські взяли чиновника на гарячому.

До слова, 16 липня голова РДА був звільнений із займаної посади президентським указом за хабарництво.

Надавати землю в оренду він не мав права, оскільки з січня 2019 року набули чинності зміни, за якими повноваження виділяти паї в оренду перейшли до сільрад.

До слова, співробітники ДБР затримали начальника Ірпінського відділу Державної фіскальної служби при отриманні хабара у розмірі 15 тис. грн.