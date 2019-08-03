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Факти / Надзвичайні події

У Техасі відбулася стрілянина в ТЦ: є жертви, понад 20 постраждалих

У Техасі невідомі відкрили вогонь по відвідувачах торгового центру. Внаслідок трагедії постраждали понад 20 людей, влада заявляє про жертви.

Стрельба в Техасе

У місті Ель-Пасо (Техас, США) невідомі  відкрили стрілянину по відвідувачах магазинів.

Повідомляється, що прозвучало близько 10 пострілів неподалік від магазину Walmart.

Читайте: У Кирилівці сталася стрілянина на пляжі – є поранені

Постраждали щонайменше 22 людини, є як мінімум кілька загиблих.

Мер міста заявив, що поліція затримала трьох підозрюваних.

Раніше Факти ICTV писали, що у Нью-Йорку чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику. Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще одинадцять постраждали.

Джерело: CNN

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