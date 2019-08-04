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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в Чикаго: невідомий відкрив вогонь по людях у парку

У Чикаго біля дитячого майданчика в Дуглас-парку сталася стрілянина.

Стрілянина в Чикаго

У Чикаго в Дуглас-парку невідомий почав стріляти в людей. Як повідомляє поліція, стріляли з автомобіля Chevrolet Camaro.

В результаті стрілянини було поранено сімох людей – чотирьох чоловіків і трьох жінок. Всі вони віком від 20 до 23 років.

Читайте: Маніфест за 20 хвилин до атаки і багато загиблих: що відомо про стрілянину у Техасі

Стан одного з постраждалих оцінюється як критичний. Злочинця оголосили у розшук.

Нагадаємо, раніше невідомий відкрив вогонь по людях у Дейтоні.

Джерело: NBC Chicago

Фото: Tyler LaRiviere

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