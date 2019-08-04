У Чикаго біля дитячого майданчика в Дуглас-парку сталася стрілянина.
У Чикаго в Дуглас-парку невідомий почав стріляти в людей. Як повідомляє поліція, стріляли з автомобіля Chevrolet Camaro.
В результаті стрілянини було поранено сімох людей – чотирьох чоловіків і трьох жінок. Всі вони віком від 20 до 23 років.
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Стан одного з постраждалих оцінюється як критичний. Злочинця оголосили у розшук.
Нагадаємо, раніше невідомий відкрив вогонь по людях у Дейтоні.
Джерело: NBC Chicago
Фото: Tyler LaRiviere
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