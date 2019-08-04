У місті Дейтон, штат Огайо невідомий відкрив вогонь по людям, у результаті чого загинули 9 осіб, ще близько 16 отримали поранення.

У США о 2.00 за місцевим часом невідомий відкрив вогонь по людям в американському місті Дейтон штату Огайо.

Люди відпочивали на веранді, коли по ним почав стріляти невідомий. Чоловік був одягнений у все чорне.

– Принаймні вісім осіб були вбиті прямо біля столика для пікніка, коли я був на вулиці. Безліч людей потрапили до лікарні, – розповідає один з очевидців.

Загинули 9 людей, ще близько 16 отримали поранення.

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За попередньою інформацією, стрілок убитий. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Here’s a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019

Нагадаємо, що декілька годин тому у Техасі у результаті стрілянини у ТЦ загинули 20 осіб, ще 26 – поранені.

Джерело: Нeavy