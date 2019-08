У США о 2.00 за місцевим часом невідомий відкрив вогонь по людям в американському місті Дейтон штату Огайо.

Люди відпочивали на веранді, коли по ним почав стріляти невідомий. Чоловік був одягнений у все чорне.

Загинули 9 людей, ще близько 16 отримали поранення.

За попередньою інформацією, стрілок убитий. Офіційного підтвердження цьому поки немає.

Here’s a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi

— Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019