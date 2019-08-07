В Одеській області 39-річний чоловік, посварившись із тещею свого брата під час хмільного застілля, надягнув їй на голову мішок і кинув у колодязь.

На Одещині в Кодимському районі 39-річний чоловік убив тещу свого брата.

Після хмільного застілля чоловік посварився з тещею свого брата після чого надягнув їй на голову мішок і викинув у колодязь.

Свідком цього свавілля став зять жінки, але через надмірне алкогольне сп’яніння не зміг нічого вдіяти.

Правоохоронці дістали 53-річну жінку з колодязя, але вона була уже без ознак життя. Згідно з висновком судмедексперта, причина її смерті – утоплення.











Мішок на голову і в колодязь: на Одещині чоловік жорстоко вбив тещу брата / 3 фотографии

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Підозрюваного знайшли на залізничному вокзалі в місті Кодима. Його дії кваліфікували як умисне вбивство.

До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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