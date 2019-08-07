В Одеській області 39-річний чоловік, посварившись із тещею свого брата під час хмільного застілля, надягнув їй на голову мішок і кинув у колодязь.
На Одещині в Кодимському районі 39-річний чоловік убив тещу свого брата.
Після хмільного застілля чоловік посварився з тещею свого брата після чого надягнув їй на голову мішок і викинув у колодязь.
Свідком цього свавілля став зять жінки, але через надмірне алкогольне сп’яніння не зміг нічого вдіяти.
Правоохоронці дістали 53-річну жінку з колодязя, але вона була уже без ознак життя. Згідно з висновком судмедексперта, причина її смерті – утоплення.
Читайте: У Хорватії чоловік вбив колишню дружину, її партнера та чотирьох дітей
Підозрюваного знайшли на залізничному вокзалі в місті Кодима. Його дії кваліфікували як умисне вбивство.
До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі чоловік вилив на свою дружину окріп, поки та спала. Вона отримала 20% опіків тіла.