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Факти / Надзвичайні події

Мішок на голову і в колодязь: на Одещині чоловік жорстоко вбив тещу брата

В Одеській області 39-річний чоловік, посварившись із тещею свого брата під час хмільного застілля, надягнув їй на голову мішок і кинув у колодязь.

Мішок на голову і в колодязь: на Одещині чоловік жорстоко вбив тещу брата

На Одещині в Кодимському районі 39-річний чоловік убив тещу свого брата.

Після хмільного застілля чоловік посварився з тещею свого брата після чого надягнув їй на голову мішок і викинув у колодязь.

Свідком цього свавілля став зять жінки, але через надмірне алкогольне сп’яніння не зміг нічого вдіяти.

Правоохоронці дістали 53-річну жінку з колодязя, але вона була уже без ознак життя. Згідно з висновком судмедексперта, причина її смерті – утоплення.

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Мішок на голову і в колодязь: на Одещині чоловік жорстоко вбив тещу брата / 3 фотографии

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Підозрюваного знайшли на залізничному вокзалі в місті Кодима. Його дії кваліфікували як умисне вбивство.

До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Запоріжжі чоловік вилив на свою дружину окріп, поки та спала. Вона отримала 20% опіків тіла.

Джерело: Нацполіція

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