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Факти / Надзвичайні події

У Хорватії чоловік вбив колишню дружину, її партнера та чотирьох дітей

У Хорватії зловмисник убив свою колишню дружину, її партнера і чотирьох дітей. Одній дитині вдалося вижити після нападу.

У Хорватії чоловік вбив колишню дружину, її партнера та чотирьох дітей

У столиці Хорватії Загребі зловмисник розстріляв свою колишню дружину, її партнера і чотирьох дітей.

Чоловікові вдалося втекти з місця злочину. Поліція розгорнула масштабну пошукову операцію.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що тільки одна дитина пережила напад і була госпіталізована.

Про причини такого вчинку зловмисника не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що у Болгарії автомобіль з українськими туристами потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула жінка.

Джерело: Agerpress

Фото: Dreamstime

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