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Факты / Происшествия

Мешок на голову и в колодец: на Одесщине мужчина жестоко убил тещу брата

В Одеській області 39-річний чоловік, посварившись з тещею свого брата під час хмільного застілля, надів їй на голову мішок і кинув у колодязь.

Мешок на голову и в колодец: на Одесщине мужчина жестоко убил тещу брата

На Одесчине в Кодымском районе 39-летний мужчина убил тещу своего брата.

После хмельного застолья мужчина поссорился с тещей своего брата после чего надел ей на голову мешок и выбросил в колодец.

Свидетелем этого беспредела стал зять женщины, но из-за чрезмерного алкогольного опьянения не смог ничего поделать.

Правоохранители достали 53-летнюю женщину из колодца, но она была уже без признаков жизни. Согласно заключению судмедэксперта, причина ее смерти – утопление.

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Мешок на голову и в колодец: на Одесщине мужчина жестоко убил тещу брата / 3 фотографии

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Подозреваемого нашли на железнодорожном вокзале в городе Кодыма. Его действия квалифицировали как умышленное убийство.

До избрания меры пресечения фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье мужчина вылил на свою жену кипяток, пока та спала. Она получила 20% ожогов тела.

Источник: Нацполиция

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