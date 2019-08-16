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Факти / Надзвичайні події

Вкусив за обличчя: в Одесі ВІЛ-інфікований активіст напав на чоловіка

Під час мітингу під Одеською облрадою ВІЛ-інфікований активіст покусав чоловіка.

Вкусив за обличчя: в Одесі ВІЛ-інфікований активіст напав на чоловіка

Біля Одеської облради проходить відразу кілька мітингів. На одному з них сталася бійка між активістами.

Скандальний одесит Стас Домбровський покусав екоактивіста Владислава Балінського.

Як повідомила екоактивістка Світлана Подпала, Домбровський ВІЛ-інфікований і хворіє на гепатит.

Читайте: У хід пішли кулаки: в Одеській облраді знову побилися депутати

Його дії можуть розцінюватися за статтею 130 ККУ – зараження іншої людини вірусом імунодефіцита або іншою небезпечною хворобою. Санкція статті – 10 років в’язниці.

До слова, 16 серпня з самого ранку в одеському облраді почалися бійки. Між депутатами час від часу виникали сутички.

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