Відомі імена восьми з дев’яти загиблих внаслідок пожежі в одеському готелі Токіо Стар.
Впізнані тіла восьми жертв пожежі в одеському готелі.
За даними поліції, серед них – пара з Балти Одеської області (17 та 18 років), жінка та її 10-річна дочка з Сум, двоє киян (23 і 24 роки), 60-річний житель Дніпра та 73-річна громадянка Австралійського Союзу.
Читайте: Названо імена постраждалих від пожежі у Токіо Стар (СПИСОК)
Лишилося встановити особу останнього загиблого.
Нагадаємо, 20 серпня Вадима Чорного, який є власником готелю Токіо Стар, де під час пожежі загинули дев’ять осіб, суд відправив у СІЗО на два місяці – без права внесення застави.
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