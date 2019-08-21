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Факти / Надзвичайні події

Після пожежі в Токіо Стар впізнані восьмеро з дев’яти загиблих

Відомі імена восьми з дев’яти загиблих внаслідок пожежі в одеському готелі Токіо Стар.

Після пожежі в Токіо Стар впізнані восьмеро з дев’яти загиблих

Впізнані тіла восьми жертв пожежі в одеському готелі.

За даними поліції, серед них – пара з Балти Одеської області (17 та 18 років), жінка та її 10-річна дочка з Сум, двоє киян (23 і 24 роки), 60-річний житель Дніпра та 73-річна громадянка Австралійського Союзу.

Читайте: Названо імена постраждалих від пожежі у Токіо Стар (СПИСОК)

Лишилося встановити особу останнього загиблого.

Нагадаємо, 20 серпня Вадима Чорного, який є власником готелю Токіо Стар, де під час пожежі загинули дев’ять осіб, суд відправив у СІЗО на два місяці – без права внесення застави.

Джерело: Думская

Фото: Нацполіція

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