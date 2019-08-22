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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті мати впустила немовля в каструлю з бульйоном

У Берегові Закарпатської області шестимісячне немовля впало у бульйон.

Немовля

Дитину з опіками обличчя і дихальних шляхів госпіталізували до Берегівської ЦРЛ.

Нещасний випадок трапився ввечері 21 серпня.

Немовля 2019 року народження випадково випустила із рук мати, яка паралельно готувала їсти.

Читайте: У дитбудинку Кропивницького вихователька облила дитину окропом

Поліція розпочала перевірку за даним фактом.

Нагадаємо, у березні в Одеській області помер 11-місячний малюк, який впав у ванну з окропом.

Джерело: Mukachevo.net

Фото: Pixabay

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