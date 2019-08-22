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Факты / Происшествия

На Закарпатье мать уронила младенца в кастрюлю с бульоном

В Берегово Закарпатской области шестимесячный младенец упал в бульон.

Немовля

Ребенка с ожогами лица и дыхательных путей госпитализировали в Береговскую ЦРБ.

Несчастный случай произошел вечером 21 августа.

Младенца 2019 рождения случайно выпустила из рук мать, которая параллельно готовила еду.

Читайте: В детдоме Кропивницкого воспитательница облила ребенка кипятком

Полиция начала проверку по данному факту.

Напомним, в марте в Одесской области умер 11-месячный малыш, который упал в ванную с кипятком.

ИсточникMukachevo.net

Фото: Pixabay

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