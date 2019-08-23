У США літак авіакомпанії Hawaiian Airlines зі 191 пасажиром на борту здійснив аварійну посадку на Гаваях через задимлення на борту.
На борту літака, що виконував рейс з Окленда (Каліфорнія) в Гонолулу (Гаваї), виникло задимлення.
Через це лайнер екстрено приземлився в пункті призначення. У семи пасажирів – п’ятьох дорослих та двох дітей – виникли проблеми з диханням. Їх госпіталізовано.
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Представник авіакомпанії Hawaiian Airlines заявив, що дим почав заповнювати салон літака за 20 хвилин до приземлення.
Але причина задимлення пока не встановлена.
Раніше Факти ICTV писали, що у Римі аварійно сів літак.
Фото: Hawaiian Airlines
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