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Факти / Надзвичайні події

На Гаваях через задимлення екстрено приземлився літак – семеро постраждалих

У США літак авіакомпанії Hawaiian Airlines зі 191 пасажиром на борту здійснив аварійну посадку на Гаваях через задимлення на борту.

На Гаваях літак екстрено приземлився через задимлення

На борту літака, що виконував рейс з Окленда (Каліфорнія) в Гонолулу (Гаваї), виникло задимлення.

Через це лайнер екстрено приземлився в пункті призначення. У семи пасажирів – п’ятьох дорослих та двох дітей – виникли проблеми з диханням. Їх госпіталізовано.

Читайте: Салон почало трусити: у РФ через 15 хвилин після зльоту загорівся літак

Представник авіакомпанії Hawaiian Airlines заявив, що дим почав заповнювати салон літака за 20 хвилин до приземлення.

Але причина задимлення пока не встановлена.

Раніше Факти ICTV писали, що у Римі аварійно сів літак.

Фото: Hawaiian Airlines

Джерело: CNN

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