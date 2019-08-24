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Факти / Надзвичайні події

На Івано-Франківщині вибухнула граната – є загиблі

У Івано-Франківській області у селі Микитинці стався вибух.

На Івано-Франківщині вибухнула граната – є загиблі

Внаслідок вибуху у селі Микитинці Івано-Франківської області загинули двоє людей – чоловік і жінка.

Наразі відомо, що раніше судимий чоловік під час сварки з дружиною витягнув гранату і привів її в дію.

На місці працює поліція та екстренні служби.

Читайте: Попередження для бізнесмена: у Броварах жінка з трирічною дитиною натрапила на бойову гранату

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Одесі нетверезий чоловік кинув гранату з вікна дев’ятого поверху.

Джерело: Galka.IF.UA

Фото: Galka.IF.UA

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