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Факти / Надзвичайні події

В аеропорту Пекіна загорівся Airbus із пасажирами

Літак із пасажирами на борту загорівся перед вильотом в аеропорту Пекіна.

В аеропорту Пекіна загорівся Airbus із пасажирами

Airbus A330−300 авіакомпанії Air China загорівся, коли перебував в аеропорту Пекіна.

На борту повітряного судна під час інциденту перебували люди. Їх змогли евакуювати.

Загоряння виявили тоді, коли літак мав вилетіти до Токіо. Є інформація, що пожежа спалахнула у вантажному відділенні та була ліквідована екіпажем.

Читайте: Салон почало трусити: у РФ через 15 хвилин після зльоту загорівся літак

Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, в Італії фрагменти літака, який здійснив аварійну посадку в аеропорту Рима, впали на дахи будинків і машини.

Джерело: NetEase

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