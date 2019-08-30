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Факти / Надзвичайні події

ДТП під Львовом: постраждали 7 осіб, серед них троє дітей

На Львівщині у ДТП постраждали семеро осіб, серед яких троє дітей.

ДТП під Львовом: постраждали 7 осіб, серед них троє дітей

На Львівщині сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якої постраждали семеро осіб.

Аварія сталася, коли на трасі Львів-Краковець водій легковика Mercedes виїхала на смугу зустрічного руху і протаранила Fiat Doblo і Kia Carnival.

Внаслідок зіткнення отримали травми семеро людей, з яких троє дітей 8-и та 9-и років.

Читайте: Злетів у кювет і перекинувся: під Києвом сталася ДТП з Ford і фурою

Розслідуванням обставин ДТП займається поліція.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП за участю автомобілів Range Rover та Tesla. Постраждали шестеро людей.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

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