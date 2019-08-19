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Факти / Надзвичайні події

У центрі Києва не розминулися Tesla та Range Rover, є постраждалі 

У Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого сталася ДТП за участю автомобілів Range Rover та Tesla.

ДТП у Києві

На перехресті у центрі столиці не розминулися Range Rover та електромобіль Tesla.

За словами очевидців автопригоди, винуватець аварії – водій позашляховика. Вони також стверджують, що він п’яний.

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На фото – це чоловік із рушником на голові.

Судячи зі знімків, в ДТП постраждали щонайменше двоє людей.

Інші ЗМІ повідомляють про чотирьох, двоє з них – у важкому стані.

За попередньою інформацією, від удару позашляховик відкинуло в натовп пішоходів, після чого Range Rover врізався у ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.

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У центрі Києва не розминулися Tesla та Range Rover, є постраждалі  / 5 фотографий

До слова, 19 серпня у Київській області позашляховик Audi влаштував ДТП, у якому загинув працівник поліції та 7-річна дитина.

Джерела: Київ Оперативний, Інформатор

Фото: Київ оперативний

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