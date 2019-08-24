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Факти / Надзвичайні події

Злетів у кювет і перекинувся: під Києвом сталася ДТП з Ford і фурою

У Києві на окружній Борисполя сталася ДТП, у результаті чого постраждав водій.

Злетів у кювет і перекинувся: під Києвом сталася ДТП з Ford і фурою

Під Києвом водій Ford зважився на обгін перед фурою і злетів у кювет. У результаті авто перекинулося. За фотографіями видно, що Ford зім’ятий, як консервна бляшанка.

Водія Ford госпіталізували.

Читайте: На Черкащині маршрутка потрапила у ДТП: троє загиблих, дев’ять у лікарні

На місці події працювала патрульна поліція.

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Злетів у кювет і перекинувся: під Києвом сталася ДТП з Ford і фурою / 4 фотографии

До речі, у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого сталася ДТП за участю автомобілів Range Rover та Tesla. Постраждали шестеро людей.

Джерела: ДТП.kiev.ua, ДТП.kiev.ua

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