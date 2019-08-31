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Факти / Надзвичайні події

У Києві сталася масштабна пожежа в новобудові

У Києві сталася масштабна пожежа в житловому комплекс Бережанський, який знаходиться на Мінському масиві.

пожар в новострое

Пожежа в житловому комплексі Бережанський сталася в Києві по вулиці Бережанська, 15.

Вогонь охопив 100 квадратних метрів утеплювача. Пожежу вдалося загасити.

Житловий комплекс знаходиться на стадії будівництва і поки не заселений.

На місці працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причини загоряння поки невідомі. У ДСНС поки не дають інформацію про загоряння.

У Києві сталася масштабна пожежа в новобудові / 3 фотографии

Раніше у Полтаві виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі Нової пошти.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua

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