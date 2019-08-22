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Пожежа на складі Нової пошти у Полтаві: вогонь гасили 80 рятувальників

У Полтаві ввечері 21 серпня виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі Нової пошти.

Пожежа на складі Нової Пошти у Полтаві

На складах Нової пошти у Полтаві на вулиці Ветеринарній 21 серпня о 19.50 сталося загоряння.

Пожежу локалізували о 2.00 ночі на площі 1,5 тис. кв. м.

Повністю впоратися з вогнем вдалося лише о 9.05 ранку.

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До гасіння залучалась 81 особа особового складу та 20 одиниць спецтехніки ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

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Пожежа на складі Нової пошти у Полтаві: вогонь гасили 80 рятувальників / 3 фотографии

Нагадаємо, на Київщині внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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