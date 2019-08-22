У Полтаві ввечері 21 серпня виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі Нової пошти.
На складах Нової пошти у Полтаві на вулиці Ветеринарній 21 серпня о 19.50 сталося загоряння.
Пожежу локалізували о 2.00 ночі на площі 1,5 тис. кв. м.
Повністю впоратися з вогнем вдалося лише о 9.05 ранку.
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До гасіння залучалась 81 особа особового складу та 20 одиниць спецтехніки ДСНС.
Жертв та постраждалих немає.
Пожежа на складі Нової пошти у Полтаві: вогонь гасили 80 рятувальників / 3 фотографии
Нагадаємо, на Київщині внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.
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