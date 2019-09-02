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Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП на мосту Патона у Києві, є постраждалі

У Києві через ДТП на мосту Патона постраждали люди та утворився затор.

Масштабна ДТП на мосту Патона у Києві, є постраждалі

У понеділок, 2 вересня, в Києві, на мосту Патона, сталася масштабна ДТП за участю мотоцикла і двох автомобілів.

У результаті аварії постраждали люди, повідомляє патрульна поліція Києва.

Як повідомляють очевидці, автомобілі отримали сильні механічні пошкодження. На місце прибула поліція і кілька карет швидкої допомоги.

Читайте: ДТП під Львовом: постраждали 7 осіб, серед них троє дітей

Через ДТП станом на 20.00 були відкриті тільки дві смуги у кожну сторону проїзду.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП за участю автомобілів Range Rover та Tesla. Постраждали шестеро людей.

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