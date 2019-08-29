Тіло чоловіка з ножовими пораненнями виявили в селі Білогородка Києво-Святошинського району.

Чоловіка вдарили ножем у серце, а тіло кинули в канаву біля котеджного містечка Зелений бульвар.

Його знайшли пізно ввечері 28 серпня. Знаряддя вбивства поруч не було.

Поліція шукає ніж та встановлює коло підозрюваних.

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Порушено справу за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Попередньо – чоловік працював будівельником у Білогородці, але його особа ще не встановлена.







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