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Факти / Надзвичайні події

Зарізали і кинули в канаву: під Києвом жорстоко вбили будівельника

Тіло чоловіка з ножовими пораненнями виявили в селі Білогородка Києво-Святошинського району.

Під Києвом жорстоко вбили будівельника

Чоловіка вдарили ножем у серце, а тіло кинули в канаву біля котеджного містечка Зелений бульвар.

Його знайшли пізно ввечері 28 серпня. Знаряддя вбивства поруч не було.

Поліція шукає ніж та встановлює коло підозрюваних.

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Порушено справу за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Попередньо – чоловік працював будівельником у Білогородці, але його особа ще не встановлена.

  • Під Києвом жорстоко вбили будівельника
  • Під Києвом жорстоко вбили будівельника
Зарізали і кинули в канаву: під Києвом жорстоко вбили будівельника / 2 фотографии

Нещодавно під Києвом 18-річний хлопець з ножем напав на таксиста. Потерпілий залишився живим.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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