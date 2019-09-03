PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

ДТП на мосту Патона в Києві: зіткнулися чотири авто

У Києві на мосту Патона сталася нова ДТП, зіткнулися одразу чотири авто.

ДТП на мосту Патона в Києві: зіткнулися чотири авто

У Києві на мосту Патона другий день поспіль відбувається масова ДТП.

Сьогодні, 3 вересня, там зіткнулися одразу чотири автомобілі.

Через аварію в сторону лівого берега утворився затор.

Читайте: На Житомирській трасі сталася ДТП за участю шести авто

Про винуватців і постраждалих на даний момент інформації немає.

Нагадаємо, 2 вересня на мосту Патона у Києві сталася кривава ДТП за участю мотоцикла і двох автомобілів.

Фото: Київ оперативний

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка