У Рівненській області 60 осіб побилися біля храму на релігійному підґрунті – 11 людей постраждали.

У Березнівському районі на Рівненщині між представниками двох релігійних громад виник конфлікт.

За даними поліції, невідомі особи зрізали замки на дверях храму в селі Малинськ і намагалися винести звідти речі. Під час конфлікту вони нанесли тілесні ушкодження місцевими жителями.

– Суперечка біля церкви між майже 60 особами переросла в бійку, під час якої тілесні ушкодження у вигляді синців та забоїв отримали 11 місцевих жителів, – йдеться у повідомленні.

Відкрито 12 кримінальних проваджень. Крім того, за 11 фактами завданих умисних тілесних ушкоджень відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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За попередніми даними, представники парафіяльної ради Петро-Павлівської парафії Рівненської єпархії Православної церкви України зрізали замки на вхідних дверях храму і проникли всередину для проведення богослужіння.

Це призвело до конфлікту між представниками релігійних громад, відносини між якими загострилися ще навесні цього року.

До слова, у Києві сімох студентів госпіталізували через отруєння шаурмою.