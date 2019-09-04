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Під Львовом з колонії втекли двоє в’язнів

З виправної колонії в Миколаївському районі Львівської області втекли двоє в’язнів.

тюрма

У Головному управлінні поліції у Львівській області повідомили, що в Миколаївському районі Львівської області з колонії втекли двоє в’язнів.

Повідомлення до поліції надійшло 3 вересня о 17.45.

У правоохоронних органах повідомили, що з колонії втекли 20-річний уродженець Київської області та 27-річний житель Житомирської області.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти).

Нагадаємо, 27 травня в Одесі пройшли заворушення в Південній виправній колонії загального режиму. Бунт стався через незадовільні умови утримання ув’язнених.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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