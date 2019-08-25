PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Майорці зіткнулися гелікоптер та невеликий літак – семеро загиблих

Внаслідок зіткнення вертольота та невеликого літака в небі над Майоркою загинули семеро людей.

На Майорці зіткнулися гелікоптер та невеликий літак

На Балеарських островах (Майорка) між Інкою та Костітсом вдень 25 серпня сталася авіакатастрофа – надлегкий літак зіткнувся з вертольотом.

Серед семи загиблих – пілот вертольота та німецьке подружжя з двома дітьми.

Причини зіткнення з’ясовуються.

Читайте: Салон почало трусити: у РФ через 15 хвилин після зльоту загорівся літак

Accidente aéreo en Mallorca

Нагадаємо, 15 серпня літак А321 рейсу Жуковський-Сімферополь з 226 пасажирами та сімома членами екіпажу здійснив аварійну посадку в Підмосков’ї, отримали забої 23 пасажири, зокрема дев’ять дітей.

Джерело: MZ

Фото: DM

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зачепився за дроти: в Греції розбився вертоліт з росіянами
В Іспанії 80 осіб отруїлися зіпсованим м’ясом, серед них вагітні
Пекло замість відпочинку: через пожежі на Канарах евакуювали 6 тис. людей
Вивісили прапор РФ та сміялися в обличчя: готель в Іспанії обурив туристів з України
У результаті катастрофи винищувача ВМС США постраждали відвідувачі парку
Під Чернівцями розбився дельтаплан з двома людьми
У Німеччині літак впав на торговий центр – троє загиблих
Вертоліт та надзвичайники. В Іспанії знайшли загубленого туриста у борделі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка