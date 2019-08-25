Внаслідок зіткнення вертольота та невеликого літака в небі над Майоркою загинули семеро людей.
На Балеарських островах (Майорка) між Інкою та Костітсом вдень 25 серпня сталася авіакатастрофа – надлегкий літак зіткнувся з вертольотом.
Серед семи загиблих – пілот вертольота та німецьке подружжя з двома дітьми.
Причини зіткнення з’ясовуються.
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Нагадаємо, 15 серпня літак А321 рейсу Жуковський-Сімферополь з 226 пасажирами та сімома членами екіпажу здійснив аварійну посадку в Підмосков’ї, отримали забої 23 пасажири, зокрема дев’ять дітей.
Джерело: MZ
Фото: DM
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