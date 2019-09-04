У селі Петриків Тернопільської області у дворі приватного будинку о 7.50 стався вибух, постраждали двоє людей.

Поліція з’ясувала, що вибух невідомого предмета стався на подвір’ї господарства, де проживає ректор одного з ВНЗ Тернополя.

Внаслідок вибуху поранення отримав господар будинку та його дружина. Обоє наразі перебувають у реанімаційному відділенні університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.

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Порушено справу за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ – Замах на вбивство.

Тривають слідчо-оперативні дії.







Вибух у дворі будинку ректора ВНЗ у Тернополі: господар та його дружина у реанімації / 2 фотографии

До слова, нещодавно на Дніпропетровщині стався вибух в авто, в якому перебував начальник поліції.