У селі Петриків Тернопільської області у дворі приватного будинку о 7.50 стався вибух, постраждали двоє людей.
Поліція з’ясувала, що вибух невідомого предмета стався на подвір’ї господарства, де проживає ректор одного з ВНЗ Тернополя.
Внаслідок вибуху поранення отримав господар будинку та його дружина. Обоє наразі перебувають у реанімаційному відділенні університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.
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Порушено справу за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ – Замах на вбивство.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Вибух у дворі будинку ректора ВНЗ у Тернополі: господар та його дружина у реанімації / 2 фотографии
До слова, нещодавно на Дніпропетровщині стався вибух в авто, в якому перебував начальник поліції.
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