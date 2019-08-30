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Факти / Надзвичайні події

Коли сів за кермо: під Дніпром вибухнуло авто начальника поліції

На Дніпропетровщині стався вибух в авто, в якому перебував начальник поліції.

Коли сів за кермо: під Дніпром вибухнуло авто начальника поліції

Вранці, 30 серпня, у Першотравенську на Дніпропетровщині вранці вибухнув автомобіль начальника Першотравенського відділення поліції.

Вибух пролунав у задній частині машини, через 30 секунд після того, як правоохоронець сів у транспортний засіб.

На місце події виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Нагадаємо, на Київщині внаслідок вибуху автомобіля постраждали дві людини, зокрема дитина.

Джерело: Нацполіція

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