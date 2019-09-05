PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Через вибух у Тернополі ректору відірвало руку

Внаслідок вибуху у дворі приватного будинку у селі Петриків Тернопільської області, який стався 4 вересня, ректор Національного економічного університету отримав травматичну ампутацію руки.

Замах на ректора ВНЗ у Тернополі

Ректору тернопільського ВНЗ відірвало руку, у нього також вибухова травма та осколкові поранення тіла.

У його дружини – вибухова політравма та численні осколкові поранення.

Читайте: Опіки рук та паху: у Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета

Обоє наразі перебувають у реанімаційному відділенні університетської лікарні.

Справу розслідують як замах на вбивство.

Нагадаємо, 4 вересня на подвір’ї приватного будинку у селі Петриків Тернопільській області вибухнув невідомий пристрій. Внаслідок вибуху постраждало двоє людей – ректор одного з ВНЗ Тернополя та його дружина.

Джерело: УНН

Фото: Нацполіція

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Замах на ректора ВНЗ у Тернополі
Вибух у дворі будинку ректора ВНЗ у Тернополі: господар та його дружина у реанімації
У Донецьку прогримів вибух біля шахти Скочинського – є жертва
У Донецьку прогримів вибух біля шахти Скочинського – є жертва
Коли сів за кермо: під Дніпром вибухнуло авто начальника поліції
Коли сів за кермо: під Дніпром вибухнуло авто начальника поліції
У Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета
Опіки рук та паху: у Києві у пасажира авто вибухнула електронна сигарета
Вибух у Дрогобичі
Під завалами будинку у Дрогобичі можуть знаходитися п’ятеро осіб – ДСНС
Купався в жилеті з пляшок: у Дністрі втопився 10-річний хлопчик
Купався в жилеті з пляшок: у Дністрі втопився 10-річний хлопчик
вибухи під архангельськом
В Архангельській області вибухнув ядерний реактор – норвезький експерт
У Борисполі стався вибух у житловому будинку
У Борисполі стався вибух у житловому будинку
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка