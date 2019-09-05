Внаслідок вибуху у дворі приватного будинку у селі Петриків Тернопільської області, який стався 4 вересня, ректор Національного економічного університету отримав травматичну ампутацію руки.

Ректору тернопільського ВНЗ відірвало руку, у нього також вибухова травма та осколкові поранення тіла.

У його дружини – вибухова політравма та численні осколкові поранення.

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Обоє наразі перебувають у реанімаційному відділенні університетської лікарні.

Справу розслідують як замах на вбивство.

Нагадаємо, 4 вересня на подвір’ї приватного будинку у селі Петриків Тернопільській області вибухнув невідомий пристрій. Внаслідок вибуху постраждало двоє людей – ректор одного з ВНЗ Тернополя та його дружина.