Працівник виправної колонії у Харкові вчинив самогубство, застрелившись зі службової зброї.

Молодший інспектор відділу охорони виправної колонії у Харкові застрелився зі службового АК-74.

Поліція з’ясувала, що у той трагічний день о 8.00 він заступив на чергування і перебував на своєму посту на оглядовій вишці.

Загиблим виявився мешканець міста Лозова.

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Проводиться перевірка всіх обставин події.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство.

Нещодавно в Одеській області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину, а потім застрелився.