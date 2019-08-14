У Любашівці Одеської області сталася трагедія – попередньо, чоловік пострілом з рушниці вбив дружину, а потім застрелився.

Тіла загиблих чоловіка та дружини з вогнепальними пораненнями виявив у будинку їхній сусід,

Поряд з тілом 46-річного господаря лежала його мисливська рушниця.

Односельці розповіли, що чоловік зловживав алкоголем і часто влаштовував скандали через безпідставні ревнощі.

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За фактами смерті подружжя відкрито два провадження: за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство та ч. 1 ст. 115 – Умисне вбивство з позначкою самогубство.







Під Одесою чоловік вбив дружину з рушниці та застрелився / 2 фотографии

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік вилив на свою дружину окріп, поки та спала. Вона отримала 20% опіків тіла.