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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі чоловік вбив дружину і повісився – їхній син прожив з трупами два дні

У Запоріжжі чоловік зарубав свою дружину, намагався вбити дворічного сина, а потім убив себе.

У Запоріжжі чоловік вбив дружину і повісився – їхній син прожив з трупами два дні

У Запоріжжі чоловік вбив дружину, а потім наклав на себе руки. Тривогу підняли родичі. Вони ніяк не могли їй додзвонитися. А коли приїхали на місце, за зачиненими дверима почули плач маленького Данила. У полоні, зачиненим у квартирі, дитина прожила дві доби. Як зайшли всередину – мало не втратили свідомість, на його шиї були сліди від зашморгу.

–  Дитина в шоковому стані. Залякана. І те, що побачили медики, коли ми вже відвезли до лікарні, на шиї у дитини були ознаки удуш’я. Можливо її теж хотіли якось задушити, – каже керівник служби у справах дітей Запоріжжя Наталя Сиворакша.

Зараз дворічний Данило – в лікарні, разом із бабусею. Дитина досі в шоковому стані. Відомо, що родичі вже подали заяву, аби забрати хлопчика й оформити опіку.

Вже потім слідчі з’ясують, що Андрій посварився з дружиною і накинувся на неї з сокирою. Після вбивства, він приймає шокуюче рішення: накидує мотузку на шию собі та своєму синові. Це просто якесь неймовірне диво, що маленький Данило залишився живий!

Місцеві просто приголомшені! Бо про родину кажуть лише хороше. Андрієві було 34. Олена – молодша на шість років. Були привітні, скандалів не влаштовували. Та останнім часом у голови сім’ї почалися проблеми з бізнесом. Родина навіть заборгувала за квартиру.

Пара побралася три роки тому. Він займався ремонтом машин. Вона сиділа вдома. Є версія, що фатальна сварка могла відбутися не через гроші, а через когось третього.

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До речі, у Харківській області 61-річний чоловік вбив свого сина, а після цього наклав на себе руки.

Джерело: Надзвичайні новини

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