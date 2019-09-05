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Факти / Надзвичайні події

Вбивство дівчини під Дніпром: підозрюваний попросився додому

Підозрюваний у вбивстві 19-річної Андріани Козинець заявив, що він є жертвою у справі і попросився додому.

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Василь, якого підозрюють у вбивстві 19-річної Андріани Козинець у селі Спаське під Дніпром, заявив, що він також є жертвою у справі.

А згодом навіть попросив, аби його відпустили із СІЗО додому.

Він також розповів про те, що його нібито два дні катували працівники поліції, тому він і підписав зізнання.

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– Нехай поліція шукає ту особу яка вчинила той страшний злочин, а не бере першого хлопця, який останнім бачив потерпілу, підтверджень вини ніяких немає, – заявив адвокат Андрій Шепелєв.

Версія про вибиті зізнання не переконала суддів.

Нагадаємо, 26 липня на Дніпропетровщині знайшли тіло Адріани Козинець, яке було накрите коров’ячою шкурою.

Джерело: Надзвичайні новини

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