Підозрюваний у вбивстві 19-річної Андріани Козинець заявив, що він є жертвою у справі і попросився додому.

Василь, якого підозрюють у вбивстві 19-річної Андріани Козинець у селі Спаське під Дніпром, заявив, що він також є жертвою у справі.

А згодом навіть попросив, аби його відпустили із СІЗО додому.

Він також розповів про те, що його нібито два дні катували працівники поліції, тому він і підписав зізнання.

Читайте: Порізав сусідів і палив сільраду: на Чернігівщині поліція затримала екс-АТОвця

– Нехай поліція шукає ту особу яка вчинила той страшний злочин, а не бере першого хлопця, який останнім бачив потерпілу, підтверджень вини ніяких немає, – заявив адвокат Андрій Шепелєв.

Версія про вибиті зізнання не переконала суддів.

Нагадаємо, 26 липня на Дніпропетровщині знайшли тіло Адріани Козинець, яке було накрите коров’ячою шкурою.