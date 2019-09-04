У одному з сіл Варвинського району на Чернігівщині колишній АТОвець порізав ножем сусідів та своїх колишніх родичів і намагався підпалити сільраду.
У Варвинському районі на Чернігівщині поліція знешкодила озброєного ножем різуна, який в у неадекватному стані порізав сусідів та своїх колишніх родичів.
Чоловік з ножем влаштував конфлікт із сусідами, які проживають в іншій половині цього будинку.
– Під ніж колишнього бійця АТО потрапили двоє сусідів – чоловік і жінка, після чого він повернувся до помешкання колишніх родичів у іншу частину будинку.
Чоловік без розбору став наносити удари близьким, які дивом вирвалися на вулицю та викликали поліцію і швидку, – повідомляють у поліції.
Лікарі не змогли врятувати життя пораненій жінці, вона померла в реанімації.
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Деякий час нападник з ножем бігав по селу, погрожуючи односельцям та навіть спробував підпалити сільраду.
Дещо прийшовши до тями, чоловіка повернувся на місце злочину й забарикадувався в кімнаті.
Усвідомлюючи, небезпеку чоловік для жителів села, поліцейські вирішили брати оселю штурмом.
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