У одному з сіл Варвинського району на Чернігівщині колишній АТОвець порізав ножем сусідів та своїх колишніх родичів і намагався підпалити сільраду.

У Варвинському районі на Чернігівщині поліція знешкодила озброєного ножем різуна, який в у неадекватному стані порізав сусідів та своїх колишніх родичів.

Чоловік з ножем влаштував конфлікт із сусідами, які проживають в іншій половині цього будинку.

– Під ніж колишнього бійця АТО потрапили двоє сусідів – чоловік і жінка, після чого він повернувся до помешкання колишніх родичів у іншу частину будинку. Чоловік без розбору став наносити удари близьким, які дивом вирвалися на вулицю та викликали поліцію і швидку, – повідомляють у поліції.

Лікарі не змогли врятувати життя пораненій жінці, вона померла в реанімації.

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Деякий час нападник з ножем бігав по селу, погрожуючи односельцям та навіть спробував підпалити сільраду.

Дещо прийшовши до тями, чоловіка повернувся на місце злочину й забарикадувався в кімнаті.

Усвідомлюючи, небезпеку чоловік для жителів села, поліцейські вирішили брати оселю штурмом.

Відкрито кримінальне провадження за навмисне вбивство. Триває досудове розслідування.

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