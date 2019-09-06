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Факти / Надзвичайні події

Ніж до горла. У Києві чоловік зґвалтував матір на очах у доньки

У Києві в парку Андрія Малишка чоловік, приставивши ніж до горла, зґвалтував 38-річну жінку на очах її 14-річної доньки.

У Києві чоловік зґвалтував матір на очах у доньки

Пізно ввечері 5 вересня жінка на лавочці у парку Андрія Малишка разом з друзями чекала з роботи 14-річну доньку, яка підробляє баристою в одному з кафе.

Коли дівчина підійшла до матері, з глибини парку вони почули крики про допомогу.

Всі кинулася на допомогу. Вони побачили молодика з ножем. Спочатку той напав на літнього чоловіка з компанії, а потім схопив 38-річну жінку за волосся і приставив ніж до горла.

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Погрожуючи ножем, він затягнув жінку за дерево і змусив її зайнятися з ним оральним сексом, а потім зґвалтував.

Весь цей час дочка та інші свідки намагалися перешкодити ґвалтівнику.

Він втік у двори житлових будинків, розташованих недалеко від парку, але поліції вдалося швидко затримати зловмисника.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумах 33-річний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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