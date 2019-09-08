У Києві чоловік повідомив про замінування станції метро Почайна.

56-річний чоловік “замінував” станцію метро Почайну в Києві через те, що йому не продали жетон.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і повідомив поліцейським, що причиною такого вчинку стало те, що на касі метро йому не продали жетон, оскільки у нього не вистачало грошей. Він вирішив помститися працівникам метрополітену і “замінував” станцію.

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В результаті станцію метро перевірили вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи з собакою і пожежники.

Весь цей час чоловік стежив за діями спецслужб.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 вересня у Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбусу. Внаслідок події постраждали двоє людей.