В Киеве мужчина сообщил о минировании станции метро Почайная.

56-летний мужчина “заминировал” станцию метро Почайную в Киеве из-за того, что ему не продали жетон.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сообщил полицейским, что причиной такого поступка стало то, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Он решил отомстить работникам метрополитена и “заминировал” станцию.

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В результате станцию метро проверили взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные.

Все это время мужчина следил за действиями спецслужб.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 6 сентября в Киеве мужчина стрелял в пассажиров троллейбуса. В результате происшествия пострадали двое людей.