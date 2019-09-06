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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбуса – зловмисника шукає поліція

У Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбусу. Внаслідок події постраждали двоє людей. Зловмисника шукають правоохоронці.

У Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбуса – зловмисника шукає поліція

У Києві на вулиці Федорова у громадському транспорті стався конфлікт зі стріляниною.

Чоловік відкрив вогонь по пасажирах тролейбуса. Очевидці розповіли прикмети правопорушника: був одягнений у куртку пісочного кольору, джинси та при собі мав чорний рюкзак.

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– Двох потерпілих, 28-ми років та 43-х років, госпіталізували. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження, – розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 ( Хуліганство) КК України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

У Києві чоловік стріляв у пасажирів тролейбуса – зловмисника шукає поліція / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в парку Андрія Малишка чоловік, приставивши ніж до горла, зґвалтував 38-річну жінку на очах її 14-річної доньки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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