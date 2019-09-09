На окружній дорозі Обухова сталася ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої загинуло двоє людей, ще двох госпіталізовано.

Увечері 8 вересня на трасі Київ-Кропивницький зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML та Москвич-2141.

За даними поліції, Ford та Mercedes їхали в бік Києва, а Москвич – у протилежному напрямку.

Водій останнього на прямій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де зачепив Ford – у нього лопнуло заднє колесо, але він продовжив рух.

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А Москвич відкинуло на смугу зустрічного смугу, де його протаранив Mercedes, що їхав за Ford.

Від удару стареньке авто розірвало на дві частини: верхня частина відлетіла на узбіччя під дерева, а другу відкинуло по дорозі.

Подружня пара – чоловік та жінка 1967 року народження, які перебували в Москвичі – загинула. Ще двох осіб із Mercedes госпіталізували.























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