У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП. Унаслідок аварії 14 людей постраждали, а водій однієї з машин загинув на місці.

На Львівщині 4 вересня о 20.50 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Дідилів Кам’янко-Бузького району сталося зіткнення мікроавтобуса, легкового автомобіля та пасажирського автобусу, який перевозив 49 осіб з них 45 діти.

Унаслідок аварії загинув водій мікроавтобуса, який виявився громадянином Німеччини. Постраждало 14 осіб з них 12 дітей.

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Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes Vitо, 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом Neoplan та з автомобілем Volkswagen Jetta.

Травмованих осіб госпіталізували медики.

Нагадаємо, 2 вересня на мосту Патона у Києві сталася кривава ДТП за участю мотоцикла і двох автомобілів.