Кількість загиблих в результаті урагану Доріан на Багамських островах зросла до 43.
Офіс прем’єр-міністра острівної держави Хьюберта Мінніса заявляє, що число жертв може зрости, тому що багато жителів числяться зниклими без вісті.
Крім того, потужний ураган пошкодив та зруйнував близько 13 тис. будівель. Також під водою опинилися дуже великі території островів.
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До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що ураган Доріан може стати одних з найпотужніших в історії.
Джерело: NBC
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