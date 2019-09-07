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Ураган Доріан: на Багамах загинуло більше 40 людей

Кількість загиблих в результаті урагану Доріан на Багамських островах зросла до 43.

Ураган Доріан: на Багамах загинуло більше 40 людей

Офіс прем’єр-міністра острівної держави Хьюберта Мінніса заявляє, що число жертв може зрости, тому що багато жителів числяться зниклими без вісті.

Крім того, потужний ураган пошкодив та зруйнував близько 13 тис. будівель. Також під водою опинилися дуже великі території островів.

Читайте: Як виглядає ураган Доріан – вражаюче відео з космосу

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що ураган Доріан може стати одних з найпотужніших в історії.

Джерело: NBC

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