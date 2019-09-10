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Пожежа біля метро Лісова у Києві – загорівся ліс

Біля метро Лісова у Києві сталася пожежа у лісопарку за вулицею Кіото.

Пожежа біля метро Лісова у Києві – загорівся ліс

Пожежа у лісовій зоні сталася біля метро Лісова у Києві.

За інформацією депутата Київради Михайла Буділова, горить ділянка лісопарку за вулицею Кіото.

– Біля будівництва ТРЦ та автозаправки, – уточнив він.

Буділов вважає, що вогонь виник у результаті підпалу сухостою.

Пожежа біля метро Лісова у Києві – загорівся ліс / 3 фотографии

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– Минулого року на цій ділянці було знищено близько 400 хвойних насаджень шляхом отруєння, – нагадав він.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна пожежа у житловому комплексі на Мінському масиві.

Фото: Михайло Буділов

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