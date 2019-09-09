У Сумській області правоохоронці затримали чоловіка, який влаштували пожежу на газовій свердловині під час крадіжки.

У Сумській області поліцейські затримали чоловіка, який причетний до масштабної пожежі на законсервованій свердловині Анастасівського родовища Охтирканафтогаз.

Ця свердловина не експлуатується близько півтора року. Вогонь повністю знищив автомобіль КАМАЗ, що там знаходився, та технічне обладнання свердловини.

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– За всіма ознаками пожежа виникла під час спроби несанкціонованого відбору нафтопродуктів, – зазначили у поліції.

Поліцейські кваліфікували дану подію за ч.3 ст.292 КК України.











На Сумщині чоловік влаштував пожежу під час крадіжки газу зі свердловини / 3 фотографии

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