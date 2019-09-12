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Факти / Надзвичайні події

У США біля аеропорту розбився літак – є жертви

У США зазнав аварії вантажний літак. Внаслідок події загинули дві людини.

У США біля аеропорту розбився літак – є жертви

В американському штаті Огайо біля аеропорту Толідо Експрес розбився вантажний літак, якій перевозив автозапчастини.

Одному загиблому члену екіпажу було 69 років, другому – 72.

Читайте: На воду чи кукурудзу: як посадити літак в аварійній ситуації

Повітряне судно впало на стоянку для вантажівок неподалік від аеропорту, і протаранило кілька порожніх автомобілів, внаслідок чого сталася пожежа.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок зіткнення вертольота та невеликого літака в небі над Майоркою загинули семеро людей.

Джерело: WTOL

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